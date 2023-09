Inter de Milão arranca empate no fim (1-1) contra Real Sociedad na Champions

436

Quando a Inter de Milão caminhava para uma derrota, Lautaro Martínez apareceu na reta final e garantiu o empate (1-1) para sua equipe na visita à Real Sociedad, nesta quarta-feira na abertura do grupo D da Liga dos Campeões.



Brais Méndez abriu o placar logo aos 4 minutos para o time basco, uma década depois da última participação da Real no principal torneio europeu de clubes, e sua equipe manteve a vantagem até que o campeão mundial argentino deixou tudo igual aos 41 minutos do segundo tempo.



O empate em San Sebastián deixa na liderança da chave o austríaco Salzburg, que surpreendeu ao vencer o Benfica em Lisboa por 2 a 0.



Lautaro teve uma atuação apagada no jogo, muito longe da eficiência que vem mostrando na Serie A italiana onde é artilheiro com cinco gols, até que em uma jogada cheia de bate e rebate Davide Fratessi mandou um passe preciso para a segunda trave, onde o argentino recebeu sozinho e não falhou com um chute cruzado que superou Álex Remiro.



Até então, a Inter quase não havia levado perigo e a sua principal chance havia sido com o francês Marcus Thuram, inicialmente reserva, que aos 78 minutos viu seu gol ser anulado por impedimento em um lance anterior.



Antes desses últimos 15 minutos, a Real Sociedad era dona do jogo, graças ao gol aos 4 minutos, quando Alessandro Bastoni cometeu um erro clamoroso perdendo a bola perto de sua área sob pressão de Mikel Oyarzabal e Brais Méndez, que dominou, entrou na área e superou o goleiro Yann Sommer.