Em dificuldades nas Eliminatórias da Euro-2024, Polônia efetiva técnico da seleção sub-21

O técnico polonês Michal Probierz, que até agora comandava a seleção Sub-21 de seu país, foi escolhido para substituir o português Fernando Santos à frente da seleção principal, informou nesta quarta-feira (20) a Federação Polonesa de Futebol.



A sua nomeação ocorre uma semana depois da demissão de Santos, que estava no cargo desde janeiro, mas que acabou vendo sua situação se complicar após os maus resultados da equipe liderada em campo pelo astro Robert Lewandowski e que enfrenta dificuldades para se classificar para a próxima Eurocopa após somar apenas 6 pontos em cinco jogos.



A Polônia é atualmente a quarta colocada do Grupo E, liderado pela Albânia (10 pontos) e com a República Tcheca (8 pontos) ocupando a segunda posição, que também dá acesso direto à Euro-2024. O torneio será disputado na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.



Na próxima rodada, em outubro, os poloneses visitarão a modesta seleção das Ilhas Faroe (5ª colocada com 1 ponto) e em seguida recebem a Moldávia (3ª, com 8).