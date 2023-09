436

A Polônia convocou o embaixador da Ucrânia em caráter de urgência nesta quarta-feira (20) para protestar contra os comentários do presidente Volodimir Zelensky na ONU sobre o suposto apoio polonês à Rússia, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.



Na terça-feira (19), Zelensky disse que "alguns países fingem solidariedade [para com a Ucrânia] apoiando indiretamente a Rússia".



O vice-ministro polonês das Relações Exteriores, que recebeu o diplomata ucraniano, denunciou uma "tese falsa (...) e particularmente injustificada em relação à Polônia, que apoia a Ucrânia desde os primeiros dias da guerra", afirma o comunicado do ministério.



