Presidente de Ruanda Paul Kagame é candidato a um quarto mandato em 2024

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, anunciou que será candidato a um quarto mandato nas eleições previstas para o próximo ano.



"Fico feliz com a confiança que os ruandeses depositam em mim. Sempre os servirei, tanto quanto puder. Sim, sou candidato", declarou Kagame, de 65 anos, a revista francófona Jeune Afrique.



O governo de Ruanda anunciou em março que sincronizaria as datas das presidenciais e as legislativas previstas para agosto de 2024.



Até agora Kagame não havia expressado abertamente suas intenções, mas algumas emendas constitucionais polêmicas o permitiram obter um terceiro mandato e governar até 2034.



Ex-líder rebelde, Kagame está à frente de seu país desde o final do genocídio de 1994.



Apenas o líder do opositor Partido Verde, Frank Habineza, havia anunciando sua candidatura para 2024.



Kagame tinha apenas 36 anos quando seu partido, Frente Patriótica de Ruanda, expulsou do poder os extremistas hutus, acusados de serem responsáveis pelo genocídio de quase 800.000 pessoas, principalmente tutsis mas também de hutus moderados, entre abril e julho de 1994.