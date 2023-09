Presidente do Paraguai defende o retorno de Taiwan às Nações Unidas

436

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pediu na terça-feira que Taiwan seja readmitida na ONU, como reconhecimento a suas credenciais democráticas.



O Paraguai é um dos poucos países que reconhecem a ilha de governo autônomo.



Em seu discurso na Assembleia Geral da organização, Peña disse que a ONU deve refletir "práticas equitativas, democráticas e participativas", seguindo a Carta das Nações Unidas.



"Neste sentido, o Paraguai expressa apoio à República da China - Taiwan - para ser parte integrante das Nações Unidas", disse Peña.



A declaração acontece no momento em que a China aumenta a pressão para excluir completamente Taiwan das organizações internacionais.



As autoridades de Taipé representaram a China por décadas na ONU, incluindo a cadeira permanente no Conselho de Segurança e o respectivo poder de veto.



Em 1971, no entanto, Pequim obteve apoios suficientes para assumir o lugar de Taiwan e conseguiu a expulsão da ilha da Assembleia Geral.



O governo dos Estados Unidos, que foi contrário à mudança na época, também reconheceu Pequim pouco depois e rompeu relações com Taiwan, que desde então se tornou uma democracia vibrante.



Washington ainda mantém laços não oficiais com Taipé e vende armas à ilha para sua defesa contra uma eventual invasão de Pequim, que algumas autoridades americanas consideram cada vez mais possível.



A China considera a ilha de governo autônomo de Taiwan como parte de seu território e que um dia será reunificado, inclusive pela força se necessário.



Apenas 12 países, além do Vaticano, reconhecem Taiwan.