Cientistas redescobrem em Pernambuco arbusto desaparecido há 185 anos

436

Um arbusto avistado pela última vez há quase dois séculos e que temia-se estar extinto foi reencontrado em uma área urbana de Pernambuco, anunciaram cientistas nesta terça-feira (19).



Mais conhecido como azevinho pernambucano - ou Pernambuco holly, em inglês -, o arbusto foi encontrado na cidade de Igarassu, norte de Pernambuco, por uma expedição que passou seis dias trabalhando na região na expectativa de avistá-lo, informou o grupo conservacionista Re:wild, cofundado pelo astro de Hollywood Leonardo DiCaprio, que apoiou o projeto.



O arbusto, de nome científico "Ilex sapiiformis", foi registrado pela primeira vez pela ciência ocidental em 1838, pelo biólogo escocês George Gardner. Sua coleção era o único avistamento confirmado até março de 2022, quando a nova expedição encontrou quatro arbustos às margens de um riacho em Igarassu.



"É incrível que o azevinho pernambucano tenha sido redescoberto em uma região metropolitana onde moram cerca de 6 milhões de pessoas", destacou a encarregada do programa de espécies perdidas do Re:wild, Christina Biggs.



"Não costumamos pensar nas plantas como perdidas para a ciência, porque elas não se movimentam como os animais, porém estão totalmente integradas aos ecossistemas dos quais são nativas", acrescentou Christina.



A equipe encontrou as plantas seguindo o rastro das pequenas flores brancas características da espécie. "É como se o mundo tivesse parado de rodar suas engrenagens", disse Juliana Alencar, membro da expedição.



"A natureza nos surpreende. Descobrir uma espécie da qual não se ouvia falar havia quase dois séculos não acontece todo dia. Foi um momento incrível", acrescentou Juliana.



O ecologista Gustavo Martinelli, líder da expedição, disse que o grupo espera agora dar início a um programa de reprodução da espécie.