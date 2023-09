Manifestantes bloqueiam estradas na Guatemala para exigir renúncia da procuradora-geral

436

Centenas de guatemaltecos bloquearam nesta terça-feira (19) estradas em diversas regiões do país para exigir a renúncia da procuradora-geral, Consuelo Porras, que o presidente eleito, Bernardo Arévalo, acusa de liderar um golpe de Estado.



Os manifestantes foram convocados pelo Comitê de Desenvolvimento Camponês (Codeca), segundo imagens divulgadas em redes sociais por essa organização e pela imprensa local. Eles fecharam 12 trechos em diferentes pontos do país, de acordo com a polícia rodoviária. Outro grupo saiu em passeata pelo centro da capital.



Os bloqueios acontecem um dia depois de Arévalo ter pedido à Suprema Corte a anulação de um processo aberto pelo Ministério Público por supostas irregularidades na criação, em 2017, do partido do presidente eleito, Semilla (Semente).



Arévalo considera a ação penal um golpe de Estado para evitar a sua posse, em janeiro. Seu pedido também busca a destituição de Consuelo Porras, do promotor Rafael Curruchiche e do juiz Fredy Orellana, por violarem a Constituição. Os três são considerados pelos Estados Unidos "corruptos e antidemocráticos".



Curruchiche dirigiu na semana passada uma operação em um centro eleitoral na qual os promotores abriram caixas que continham votos do primeiro turno das eleições, realizado em junho. A operação foi criticada pela comunidade internacional, que a considerou um pretexto para infringir o processo eleitoral.