Para presidente tunisiano, nome da tempestade Daniel expressa influência 'sionista'

O presidente da Tunísia, Kais Saied, criticou a influência do "movimento sionista mundial", e usou como exemplo o nome dado à tempestade Daniel, que devastou a Líbia, segundo um vídeo divulgado nesta terça-feira (19) pela Presidência.



"Em relação à tempestade Daniel, eles nem se preocuparam em perguntar sobre a origem desse nome. Quem é Daniel? Ele é um profeta hebreu", declarou Saied no vídeo, durante uma reunião na segunda-feira com seu primeiro-ministro Ahmed Hachani e membros de seu governo.



"Por que foi escolhido o nome Daniel?", perguntou Saied. "O movimento sionista foi infiltrado", acrescentou.



"A normalização de que falam não existe para mim nem como palavra. É uma grande traição ao povo palestino e aos seus direitos na Palestina, em toda a Palestina", enfatizou o líder.



"O problema não está nos judeus, mas no movimento sionista mundial", acrescentou.



A tempestade Daniel atingiu o leste da Líbia em 10 de setembro e causou inundações que mataram 3.300 pessoas, especialmente na cidade de Derna.



Antes da Líbia, a tempestade afetou a Turquia, a Bulgária e a Grécia. O nome Daniel foi dado ao fenômeno pelo Serviço Meteorológico grego.