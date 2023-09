"Possivelmente 2024 será meu último ano", afirma Rafael Nadal

436

O tenista espanhol Rafael Nadal reiterou nesta segunda-feira (18) que 2024 deverá ser o ano da sua aposentadoria, depois de oito meses afastado dos gramados em que foi submetido a duas cirurgias para tratar lesões no psoas.



"Eu disse que possivelmente 2024 será meu último ano. Mantenho isso, mas não posso confirmar 100% porque não sei", disse Nadal em entrevista à rede Movistar+.



Nadal anunciou em 18 de maio que a lesão no psoas sofrida no Aberto da Austrália em janeiro o levou a colocar "um ponto final" em sua carreira antes de sua despedida do circuito em 2024.



"Este seria o meu objetivo: tentar parar e provavelmente enfrentar o último ano da minha carreira esportiva com pelo menos a garantia de poder desfrutá-lo", acrescentou o tenista espanhol.



Nadal reiterou nesta segunda-feira que "gostaria de voltar a jogar e voltar a ser competitivo".



"Mas a esperança não é voltar a ganhar Roland Garros ou ganhar na Austrália, para que as pessoas não se confundam, tudo isso está muito longe, tenho muita consciência das dificuldades que enfrento, uma que é intransponível é a idade, e a outra são os problemas físicos", explicou.



"O que me anima é voltar a jogar e ser competitivo", disse Nadal, que revelou que fez uma cirurgia no psoas e no quadril há alguns meses.



O tenista espanhol afirmou ainda sobre a corrida com Novak Djokovic para ser o atleta com mais Grand Slams, convencido de que para o sérvio seria "uma frustração maior" do que para ele não conseguir esse objetivo.



"Se eu gostaria de ter sido o tenista com mais Grand Slams da história? Sem dúvida. O esporte é isso, tentar ser o melhor possível. Mas não foi uma obsessão. Não me frustra", disse Nadal, vencedor de 22 Grand Slams.



"Acho que Novak, nesse sentido, vive isso de uma forma mais intensa do que eu vivi. Para ele teria sido uma frustração maior não conseguir e talvez seja por isso que ele conseguiu, ele levou sua ambição ao máximo", considerou Nadal.



O tenista espanhol falou ainda sobre Carlos Alcaraz, que muitos consideram seu herdeiro, como alguém com uma "projeção absurda, tem juventude, ambição, por isso é preciso ter cautela".



"Ele tem potencial para tudo. Aprendi com exemplos e não com palavras, que são levadas muito rapidamente pelo vento. Se tivesse que dizer algo a ele seria para continuar melhorando", concluiu.