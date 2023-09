Erdogan pede a Musk instalação de fábrica Tesla na Turquia

436

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tentou convencer Elon Musk, proprietário da empresa de veículos elétricos Tesla, a abrir uma fábrica na Turquia.



"O presidente Erdogan pediu à Tesla que estabeleça sua sétima fábrica na Turquia", afirmou a Presidência turca em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, um dia depois de uma reunião em Nova York entre o presidente turco e o magnata da tecnologia, também proprietário da rede social X (ex-Twitter).



Musk disse a Erdogan que seu país está "entre os candidatos mais importantes" para estas novas instalações, informou a agência de notícias estatal turca Anadolu.



Os esforços do presidente turco para conseguir a construção da fábrica acontecem após a mesma tentativa por parte do presidente francês, Emmanuel Macron, e do chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez.



A Tesla tem seis fábricas, duas delas fora dos Estados Unidos: uma em Xangai, voltada para o mercado asiático; e outra, na Alemanha, para vendas na Europa.



Em março deste ano, Musk confirmou o projeto de construção de uma fábrica da Tesla no norte do México, perto de Monterrey.



A fabricante americana apresentou, no final de julho, resultados ascendentes, com 466.140 veículos entregues no segundo semestre, contra 254.695 unidades um ano antes, graças às reduções de preços aplicadas durante vários meses.