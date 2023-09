Roma atropela Empoli (7-0) e sobe para 12º no Italiano

436

Com uma dobradinha do argentino Paulo Dybala e o primeiro gol com a camisa 'giallorossa' do belga Romelu Lukaku, a Roma massacrou o lanterna Empoli (7-0), neste domingo (17), pela quarta rodada da Serie A, resultado que leva o time da capital a dar um bom salto na tabela.



A equipe comandada pelo técnico José Mourinho havia perdido dois de seus três primeiros jogos e estava em 19º antes desta quarta rodada. Agora está em 12º com quatro pontos.



"Era preciso enviar uma mensagem e fizemos isso muito bem, cada jogador cumpriu o seu papel", disse Dybala à plataforma DAZN, após o jogo.



A Roma deu um show em casa. Paulo Dybala abriu o placar logo aos dois minutos, convertendo um pênalti que havia sido marcado após um toque de mão na área de Sebastian Walukiewicz.



Seis minutos depois, o português Renato Sanches, emprestado pelo PSG, marcou o segundo ao cabecear após um cruzamento de Rasmus Kristensen.



A Roma foi para o intervalo com três gols de vantagem, após um gol contra de Alberto Grassi (35').



Já no segundo tempo Dybala voltou a brilhar marcando o gol da noite: o argentino recebeu na entrada da área e com uma finta se livrou de dois zagueiros e ficou cara a cara com o goleiro, a quem superou com categoria.



Em seguida, deu uma assistência para Cristante, que marcou o quinto gol da Roma com um chute de uma distância de 20 metros.



- Lukaku marca seu primeiro gol -



No primeiro jogo como titular desde que chegou por empréstimo vindo do Chelsea, o gigante belga Lukaku teve impacto imediato na defesa do Empoli e conseguiu marcar aos 82, antes de Gianluca Mancini fechar a conta pouco depois (86').



"Jogamos muito bem esta noite, queríamos vencer, é uma missão cumprida com muita serenidade. Foi uma boa noite para todos; que bom que o Lukaku marcou, mas isso não é importante para mim. O mais importante é que ele dá outra dimensão ao time", disse Mourinho.



"Mas atenção, ainda temos trabalho a fazer, agora não me tornei genial e nem a equipe por ter conseguido esta vitória", acrescentou o veterano treinador português.



Nos demais jogos disputados neste domingo, a Fiorentina derrotou a Atalanta por 3 a 2, enquanto o Lecce somou um ponto em Monza (1-1) se mantendo assim em quarto lugar, a quatro da líder Inter de Milão, que goleou o Milan no sábado por 5 a 1, no dérbi da Madonnina'.



A quarta rodada do campeonato italiano termina nesta segunda-feira com dois jogos: a Salernitana recebe o Torino e o Hellas Verona joga em casa contra o Bologna.



--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:



- Sábado:



Juventus - Lazio 3 - 1



Inter - Milan 5 - 1



Genoa - Napoli 2 - 2



- Domingo:



Cagliari - Udinese 0 - 0



Frosinone - Sassuolo 4 - 2



Monza - Lecce 1 - 1



Fiorentina - Atalanta 3 - 2



Roma - Empoli 7 - 0



- Segunda-feira:



(13h30) Salernitana - Torino



(15h45) Hellas Verona - Bologna



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 12 4 4 0 0 13 1 12



2. Juventus 10 4 3 1 0 9 2 7



3. Milan 9 4 3 0 1 9 7 2



4. Lecce 8 4 2 2 0 7 4 3



5. Napoli 7 4 2 1 1 8 5 3



6. Frosinone 7 4 2 1 1 7 6 1



7. Fiorentina 7 4 2 1 1 9 9 0



8. Hellas Verona 6 3 2 0 1 4 4 0



9. Atalanta 6 4 2 0 2 8 5 3



10. Bologna 4 3 1 1 1 3 4 -1



11. Torino 4 3 1 1 1 2 4 -2



12. Roma 4 4 1 1 2 11 6 5



13. Genoa 4 4 1 1 2 4 7 -3



14. Monza 4 4 1 1 2 3 6 -3



15. Lazio 3 4 1 0 3 4 7 -3



16. Udinese 3 4 0 3 1 1 4 -3



17. Sassuolo 3 4 1 0 3 5 9 -4



18. Salernitana 2 3 0 2 1 3 5 -2



19. Cagliari 2 4 0 2 2 1 4 -3



20. Empoli 0 4 0 0 4 0 12 -12