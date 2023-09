Na volta de Sergio Ramos, Sevilla consegue contra Las Palmas (1-0) sua 1ª vitória no Espanhol

436

O Sevilla obteve neste domingo (17) sua primeira vitória ao vencer o Las Palmas por 1 a 0, no dia do regresso de Sergio Ramos ao time sevilhano, 18 anos depois da sua saída, pela quinta rodada do campeonato espanhol.



Um gol do estreante belga Dodi Lukebakio (71') deu ao Sevilla seus primeiros três pontos desta temporada, após três derrotas nas primeiras rodadas.



A chegada de Ramos parece ter dado força à defesa andaluza, que registrou seu primeiro jogo sem sofrer gols, depois dos oito gols sofridos nos primeiros jogos.



"Estou feliz acima de tudo com o resultado depois de um início difícil", disse Ramos ao Movistar+ após a partida.



O Sevilla dominou o Las Palmas, recentemente promovido à Primeira Divisão nesta temporada, mas demorou a encontrar o caminho até o gol.



Os donos da casa tiveram chances de abrir o placar com dois chutes consecutivos de Rafa Mir da entrada da área (7') e com um disparo à queima-roupa (8'), mas foram bem defendidos por Álvaro Vallés.



O Las Palmas, que tinha dificuldades para superar a pressão do Sevilla, assustou com um chute alto de Munir (27'), mas tampouco conseguia levar muito perigo à área de Marko Dmitrovic.



Após o intervalo, o Sevilla continuou assumindo o controle da partida, mas precisou esperar até os 71 minutos para que Lukebakio aproveitasse um rebote de Vallés para marcar o gol da vitória com um chute.



A vitória dá fôlego e moral ao Sevilla antes de iniciar sua jornada na Liga dos Campeões, na quarta-feira.



"A equipe fez tudo bem, pressionamos na frente e criamos muitas chances. Talvez poderíamos ter aumentado essa vantagem no placar, mas os três pontos eram o importante, e nos dá confiança", disse Sergio Ramos.



"Esperemos que este seja o início de uma boa sequência", acrescentou o ex-jogador do PSG e do Real Madrid, que voltou a vestir a camisa do Sevilla dezoito anos depois de ter se transferido para o clube 'merengue'.



--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:



- Sexta-feira:



Rayo Vallecano - Alavés 2 - 0



- Sábado:



Athletic Bilbao - Cádiz 3 - 0



Valencia - Atlético de Madrid 3 - 0



Celta Vigo - Mallorca 0 - 1



Barcelona - Betis 5 - 0



- Domingo:



Getafe - Osasuna 3 - 2



Villarreal - Almería 2 - 1



Sevilla - Las Palmas 1 - 0



Real Madrid - Real Sociedad



- Segunda-feira:



(16h00) Granada - Girona



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Barcelona 13 5 4 1 0 13 4 9



2. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6



3. Athletic Bilbao 10 5 3 1 1 9 4 5



4. Girona 10 4 3 1 0 7 2 5



5. Valencia 9 5 3 0 2 7 4 3



6. Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2



7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6



8. Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2



. Getafe 7 5 2 1 2 5 7 -2



10. Betis 7 5 2 1 2 5 10 -5



11. Real Sociedad 6 4 1 3 0 7 5 2



12. Osasuna 6 5 2 0 3 7 8 -1



13. Villarreal 6 5 2 0 3 8 10 -2



14. Alavés 6 5 2 0 3 5 7 -2



15. Mallorca 5 5 1 2 2 4 5 -1



16. Celta Vigo 4 5 1 1 3 4 7 -3



17. Sevilla 3 4 1 0 3 6 8 -2



18. Granada 3 4 1 0 3 7 12 -5



19. Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 -3



20. Almería 1 5 0 1 4 5 11 -6