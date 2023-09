Suspeitos de assassinato são queimados em aldeia na Guatemala

436

Um grupo de pessoas indignadas queimou dois homens em uma aldeia na Guatemala, após tomá-los dos policiais que os haviam prendido por suspeita de terem matado uma mulher, anunciou o Ministério Público (MP) neste domingo.



O linchamento duplo ocorreu ontem, em uma aldeia da região de Quiché, habitada principalmente por indígenas, depois que os dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos pela polícia por suspeita de terem matado a tiros uma comerciante em um mercado minutos antes.



Os linchamentos são uma prática frequente na Guatemala, devido à insegurança enfrentada pela população e à impunidade com que operam muitos criminosos.



"Moradores fortemente armados que ficaram sabendo da prisão impediram que a Polícia Nacional Civil (PNC) colocasse os acusados à disposição de juiz competente e os levaram, sob ameaças, para a aldeia Pacuch, no município de Sacapulas, onde queimaram os dois, que morreram", detalhou o MP.



A polícia levou os dois detidos para o quartel de Sacapulas, onde cerca de 200 pessoas enfurecidas os cercaram e raptaram, segundo a imprensa local. O grupo levou os dois homens para Pacuch, na periferia de Sacapulas, onde os queimou, informou o MP.



Uma fonte do MP indicou à AFP que, aparentemente, a mulher foi assassinada no mercado porque devia dinheiro aos homens que foram queimados.