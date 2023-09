Atores Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness se separam após 27 anos de casados

436

O ator australiano Hugh Jackman e sua esposa, a também atriz australiana Deborra-Lee Furness, casados há 27 anos, decidiram se separar, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira (15) pela imprensa dos Estados Unidos.



O astro de "Wolverine", de 54 anos, e a diretora e produtora, de 67 anos, se conheceram no set de uma série de televisão na Austrália em 1995 e se casaram um ano depois.



"Tivemos a bênção de compartilhar quase três décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e cheio de amor", diz o comunicado conjunto, divulgado pela revista People.



"Nossa jornada agora está mudando e decidimos nos separar para buscar nosso crescimento individual", acrescenta. "Nossa família foi e sempre será nossa maior prioridade. Estamos iniciando este próximo capítulo com gratidão, amor e bondade".



O casal tem dois filhos juntos: Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18.



"Apreciamos muito a compreensão de todos no respeito à nossa privacidade enquanto nossa família navega por essa transição em nossas vidas", continua o comunicado, acrescentando que não serão fornecidas mais informações.



Em uma postagem nas redes sociais em abril, por ocasião do aniversário de 27 anos do casal, Jackman descreveu que seu casamento era tão "natural quanto respirar".



Jackman, vencedor de um Globo de Ouro por seu papel em "Os Miseráveis", equilibrou sua imagem de super-herói com incursões na música e na dança ao longo de uma carreira diversificada.



Furness, por sua vez, ganhou destaque ao estrelar o filme "Shame" em 1988, o mesmo ano em que recebeu o prêmio de Melhor Atriz do Círculo de Críticos de Cinema da Austrália, e também é reconhecida por seu trabalho filantrópico.