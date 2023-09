Sindicato do setor automotivo dos EUA inicia greve com apoio de Biden

436

O sindicato de três grandes montadoras americanas iniciou uma greve simultânea sem precedentes em três fábricas dos Estados Unidos para exigir aumentos salariais, uma medida que ameaça a economia do país, mas que recebeu o apoio do presidente Joe Biden.



Em frente à fábrica da Ford em Wayne, na região de Detroit (Michigan), buzinas e aplausos saudaram a chegada do presidente do poderoso sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, que pouco antes havia anunciado as três instalações escolhidas para iniciar a paralisação, uma de cada grupo envolvido: General Motors, Ford e Stellantis.



Além da fábrica em Wayne, os outros dois centros que entraram em greve são as montadoras em Wentzville (Missouri), da GM, e em Toledo (Ohio), da Stellantis.



"Hoje estamos reunindo nossos membros. Amanhã, estaremos à mesa de negociação", declarou nesta sexta-feira à tarde Fain, que afirmou que os três grupos receberam uma "contraproposta exaustiva".



Mas o movimento poderia se estender, destacou Fain, que instou os aproximadamente 146.000 membros do sindicato que trabalham para essas montadoras a se prepararem para aderir à greve, conforme a evolução das negociações.



Em um primeiro indício do efeito das greves, a Ford informou que demitirá temporariamente 600 trabalhadores de postos "diretamente afetados" pela paralisação dos trabalhos.



Um conflito social prolongado poderia ter consequências políticas para Biden, cuja gestão na economia recebe críticas, sobretudo, pela inflação persistente.



No entanto, nesta sexta-feira, o mandatário apoiou a reivindicação dos trabalhadores, ao assegurar que os "lucros recorde" dos fabricantes de automóveis devem ser repartidos de forma "justa".



Biden disse que os trabalhadores não foram beneficiados pelos enormes lucos empresariais, que superaram os US$ 20 bilhões no primeiro semestre de 2023 para as três principais montadoras do país.



"As companhias fizeram ofertas significativas, mas acredito que deveriam ir além para assegurar que os lucros empresariais recorde se traduzam em convênios recorde para o UAW", disse Biden em uma declaração na Casa Branca, pedindo que seja alcançado um acordo "justo e vantajoso para as duas partes".



- Aumento de 40% -



Em campanha para a reeleição em 2024, Biden caminha sobre um terreno espinhoso e deve manter um equilíbrio entre o apoio expresso aos sindicatos e o temor sobre as consequências desta greve para a economia americana.



As negociações entre sindicatos e montadoras para elaborar os novos acordos coletivos por quatro anos começaram há dois meses.



Os empregados do setor exigem aumentos salariais e mais benefícios, enquanto os fabricantes, que registraram lucro nos últimos anos, fecharam as torneiras após a crise financeira de 2008.



A última greve do setor, em 2019, afetou apenas a GM, com uma paralisação de seis semanas.



O UAW exige aumento salarial de quase 40% em quatro anos, enquanto as três montadoras americanas não ultrapassaram os 20% (Ford), de acordo com o sindicato.



Os três gigantes históricos de Detroit também se recusaram a conceder dias adicionais de férias e a aumentar as aposentadorias, pagas por fundos específicos de cada empresa.



- Oferta "competitiva" -



Em um comunicado, a Ford disse que estava "absolutamente comprometida a alcançar um acordo que recompense os empregados e proteja a capacidade da Ford para investir no futuro".



O grupo qualificou a oferta que fez ao sindicato há mais de dois dias de "historicamente generosa com aumentos salariais significativos" e outros benefícios.



Entrevistada pela CNN nesta sexta-feira, Mary Barra, diretora da GM, defendeu as propostas dos fabricantes, que incluem "não apenas um aumento de 20% do salário bruto, mas também participação nos lucros, assistência de saúde de classe mundial e várias características mais".



"Acredito que temos uma oferta muito competitiva sobre a mesa", afirmou.



A companhia Stellantis, no entanto, disse em um comunicado estar "extremamente decepcionada com a negativa dos líderes do UAW a se comprometer responsavelmente para chegar a um acordo justo".



Na quinta-feira, tentando acalmar os ânimos, Biden falou por telefone com Fanin e dirigentes das montadoras.



Em meados de agosto, ele defendeu um acordo "justo" e no qual todos ganhem, fortalecendo os direitos dos trabalhadores durante a transição para os veículos elétricos.



Segundo o analista da CFRA Garrett Nelson, as empresas "estão cheias de efetivo e provavelmente podem resistir a uma greve por mais tempo que os funcionários".



