General russo próximo do Grupo Wagner reaparece em visita a Argélia

O general russo Sergei Surovikin, um dos comandantes importantes da ofensiva russa na Ucrânia que foi destituído por suas relações com o Grupo Wagner, reapareceu na Argélia depois de meses de ausência, por motivo de uma visita oficial.



Imagens publicadas na terça-feira no perfil do Facebook da Grande Mesquita de Orã e difundidas pela imprensa russa nesta sexta-feira (15) mostram Surovikin com roupas civis ao lado de oficiais russos em uniforme militar e do imã da mesquita, Abu Abdallah Zebar.



"Uma delegação russa de alto nível visitou a Grande Mesquita Abdelhamid Ben Badis, e foi recebida pelo Diretor de assuntos religiosos e imã da Grande Mesquita", diz a postagem no Facebook acompanhada de fotos.



O objetivo da visita de Surovikin à Argélia não foi esclarecido e o governo russo não disse nada a respeito.



Muito se especulou sobre o destino de Sergei Surovikin desde que ele deixou de aparecer publicamente após a rebelião abortada do Grupo Wagner em junho.



Segundo vários veículos russos, ele foi destituído de seu cargo de comandante em chefe das forças aeroespaciais em agosto, dois meses depois do motim do Grupo Wagner, do qual ele era considerado próximo, mas que não apoiou.



Durante a revolta de 24 horas do grupo paramilitar, que abalou o poder russo, Surovikin pediu aos amotinados que parassem e retornassem a suas casernas antes que fosse "tarde demais".



Mas o general continuou sendo considerado próximo do líder do grupo mercenário, Yevgeny Prigozhin, morto em um acidente aéreo em agosto.



Surovikin foi um dos principais comandantes da intervenção militar russa na Ucrânia.



Veterano da guerra soviética no Afeganistão e da segunda guerra da Chechênia nos anos 2000, Surovikin também participou da campanha russa na Síria em 2015.



