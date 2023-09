Final da Copa Sul-Americana é realocada para estádio próximo a Punta del Este

436

A final única da Copa Sul-Americana será disputada no dia 28 de outubro no estádio Domingo Burgueño Miguel, na cidade uruguaia de Maldonado, próxima a Punta del Este, informou a Conmebol nesta sexta-feira (15).



A princípio, o jogo estava marcado para o estádio Centenário de Montevidéu, mas o local foi contestado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Com uma das semifinais entre Corinthians e Fortaleza, o Brasil tem garantido um representante na final e a CBF argumenta que a segurança de jogadores e torcedores ficará comprometida na capital uruguaia.



Do outro lado da chave, LDU do Equador e Defensa y Justicia da Argentina decidem quem será o segundo finalista.



O novo palco da final, que tem capacidade para 22 mil espectadores, foi construído para receber jogos da Copa América de 1995 em torno de um campo já existente.



Por sua vez, a final da Copa Libertadores está mantida para o Maracanã, no dia 4 de novembro.