Sainz é o mais rápido na 2ª sessão de treinos livres do GP de Singapura

436

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada, realizada nesta sexta-feira (15), no circuito de rua de Marina Bay.



Sainz superou seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, que tinha sido o melhor na primeira sessão, por apenas 18 milésimos.



Atrás das Ferrari, o britânico George Russell (Mercedes) fechou o Top 3 da última sessão, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), quarto, e Lewis Hamilton (Mercedes), quinto.



As Red Bull do mexicano Sergio Pérez, vencedor da prova no ano passado, e do líder isolado do Mundial, Max Verstappen, terminaram em sétimo e oitavo, respectivamente.



Ao contrário da primeira sessão, em que lagartos invadiram a pista, a segunda (realizada à noite, em condições de corrida) não contou com nenhum convidado inesperado.



A terceira e última sessão de treinos livres será realizada no sábado às 6h30h (horário de Brasília). No mesmo dia, será disputado o qualifying (10h), que define o grid de largada do GP de Singapura, no domingo (9h).



- Segunda sessão de treinos livres:



Carlos Sainz 1:32.120 (26 voltas)



Charles Leclerc 1:32.138 (27)



George Russell 1:32.355 (25)



Fernando Alonso Martin-Mercedes) 1:32.478 (25)



Lewis Hamilton 1:32.585 (23)



Lando Norris 1:32.711 (23)



Sergio Pérez Bull) 1:32.812 (23)



Max Verstappen Bull) 1:32.852 (23)



Kevin Magnussen 1:33.017 (25)



Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) 1:33.105 (24)



Nico Hülkenberg 1:33.139 (22)



Liam Lawson Bull) 1:33.285 (27)



Esteban Ocon 1:33.361 (25)



Lance Stroll Martin-Mercedes) 1:33.390 (25)



Oscar Piastri 1:33.461 (23)



Yuki Tsunoda Bull) 1:33.477 (27)



Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) 1:33.575 (25)



Pierre Gasly 1:33.824 (24)



Logan Sargeant 1:34.327 (28)



Alexander Albon 1:35.558 (5)