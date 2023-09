Suécia comemora 50 anos de reinado do monarca Carl XVI Gustaf

436

A Suécia celebra nesta sexta-feira (15) e no sábado os 50 anos de reinado do monarca Carl XVI Gustaf com comemorações públicas que culminarão em uma procissão cerimonial no centro de Estocolmo.



O monarca, acompanhado por sua esposa, a rainha Silvia, deu início às festividades nesta sexta-feira, meio século após sua ascensão ao trono aos 27 anos.



Após a cerimônia religiosa, a família real assistiu à troca da guarda e a um coral infantil em frente ao palácio real.



À noite, receberão intelectuais, empresários, membros da realeza escandinava e representantes religiosos para um banquete.



Grande parte das comemorações é transmitida ao vivo pelo canal público SVT.



O ponto alto será uma procissão real no sábado, que contará com a participação de 3.000 soldados e marinheiros das Forças Armadas.



Posteriormente, a cidade de Estocolmo receberá um festival com grandes artistas do país.



Milhares de pessoas são esperadas nas festividades deste fim de semana, disse a porta-voz da polícia de Estocolmo, Rebecca Landberg, que comparou o evento ao casamento da princesa Vitória, que atraiu uma multidão em 2010.