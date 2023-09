Russo condenado a 12 anos de prisão por fornecer material militar aos Estados Unidos

436

Um russo foi condenado nesta sexta-feira a 12 anos e meio de prisão por "traição", por transferir material militar, incluindo componentes de mísseis terra-ar, aos Estados Unidos, segundo as agências de notícias rusas.



Serguei Kabanov foi declarado culpado de "alta traição" em benefício dos Estados Unidos por um tribunal de Tver, cidade ao noroeste de Moscou, informou a agência Interfax.



Ele foi acusado de "organizar uma rede de contrabando para enviar produtos utilizados na fabricação de mísseis do exército russo" sob ordens do Serviço Federal de Segurança (FSB), citado pelas agências.



As peças incluíam componentes de "sistemas de mísseis terra-ar e de armas de radar russas", segundo a mesma fonte.



O material foi transferido através da Letônia para uma empresa americana, a Victory Procurement Services, "controlada pelo Departamento de Defesa americano", segundo o FSB.



O canal foi "eliminado", acrescentou.



Kabanov deverá cumprir a pena de 12 anos e seis meses de prisão em uma colônia penal de regime severo.



Ele foi detido em 2021, informou a Interfax.