Monaco defende liderança do Francês contra o Lorient; PSG recebe Nice

O Monaco visita o Lorient (11º), neste domingo (17), pela quinta rodada do Campeonato Francês, para defender sua liderança, à frente de Paris Saint-Germain (2º) e Olympique de Marselha (3º), que recebem Nice (8º) e Toulouse (12º), respectivamente.



O time do Principado pode chegar pressionado a Lorient no domingo, já que o PSG abre a rodada na sexta-feira, no Parque dos Príncipes, e pode subir à ponta da tabela em caso de vitória.



Os atuais campeões ainda estão em ascensão no campeonato. Após tropeçarem nas duas primeiras rodadas (empates com Lorient e Toulouse), os parisienses venceram os dois jogos seguintes, o último deles uma goleada por 4 a 1 sobre o Lyon.



A grande dúvida no PSG para o duelo com o Nice é a condição física do atacante Kylian Mbappé. O astro não participou da derrota da seleção francesa para a Alemanha (2 a 1), em amistoso na última terça-feira devido, a dores no joelho e será avaliado antes do início da Liga dos Campeões.



Para ultrapassar o Monaco, o time do técnico Luis Enrique terá que se impor sobre a melhor defesa do campeonato: o Nice sofreu apenas dois gols em quatro jogos.



Junto aos três primeiros colocados e ao Rennes (7º), o Nice (8º) é um dos cinco invictos da Ligue 1, mas com apenas uma vitória, sobre o Strasbourg (2 a 0), justamente na última rodada, antes da paralisação para as datas Fifa.



Por sua vez, o Lyon é o lanterna com apenas um ponto, posição que o time não ocupava desde a primeira rodada da temporada Com três derrotas e um empate, o Lyon vive seu pior início de campeonato na primeira divisão e demitiu na última segunda-feira o técnico Laurent Blanc.



O substituto de Blanc ainda não foi nomeado, e a equipe deve visitar o Le Havre (10º) no domingo sob o comando interino de Jean-François Vulliez, auxiliar técnico, e Jérémie Bréchet, treinador do time sub-19.



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(16h00) PSG - Nice



- Sábado:



(12h00) Rennes - Lille



(16h00) Lens - Metz



- Domingo:



(08h00) Lorient - Monaco



(10h00) Strasbourg - Montpellier



Reims - Brest



Clermont-Ferrand FC - Nantes



(12h05) Olympique de Marselha - Toulouse



(15h45) Lyon - Le Havre



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 10 4 3 1 0 13 5 8



2. PSG 8 4 2 2 0 8 3 5



3. Olympique de Marselha 8 4 2 2 0 7 4 3



4. Reims 7 4 2 1 1 8 5 3



5. Brest 7 4 2 1 1 5 5 0



6. Lille 7 4 2 1 1 5 5 0



7. Rennes 6 4 1 3 0 8 4 4



8. Nice 6 4 1 3 0 4 2 2



9. Strasbourg 6 4 2 0 2 4 6 -2



10. Le Havre 5 4 1 2 1 8 6 2



11. Lorient 5 4 1 2 1 5 5 0



12. Toulouse 5 4 1 2 1 5 6 -1



13. Metz 5 4 1 2 1 6 9 -3



14. Montpellier 4 4 1 1 2 7 7 0



15. Nantes 2 4 0 2 2 5 8 -3



16. Clermont-Ferrand FC 1 4 0 1 3 4 9 -5



17. Lens 1 4 0 1 3 4 10 -6



18. Lyon 1 4 0 1 3 3 10 -7