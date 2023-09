Leverkusen terá duro teste em Munique contra o Bayern no Alemão

436

Bayern de Munique (2º) e Bayer Leverkusen (1º), as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do Campeonato Alemão, se enfrentam nesta sexta-feira (15), na Allianz Arena, em jogo que vale a liderança isolada da tabela.



O time de Munique quer conseguir um bom resultado antes de receber o Manchester United no primeiro duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira.



Por sua vez, o Leverkusen tentará confirmar suas ambições de brigar pelo título da Bundesliga, que o clube nunca conquistou.



Atrás dois dois líderes, seis equipes aparecem empatados com seis pontos.



Antes de estrear na Champions contra o Real Madrid, na próxima quarta-feira, o Union Berlin (4º) visita o Wolfsburg (6º) sem o recém-contratado Kevin Volland, suspenso por três jogos após receber cartão vermelho contra o RB Leipzig (10º).



O Leipzig, que estreou com derrota para o Leverkusen (3 a 2), se recuperou vencendo Stuttgart (5 a 1) e Union Berlin (3 a 0) e quer manter a sequência positiva contra o Augsburg (12º), no sábado.



Em dificuldades desde o início da temporada, o Borussia Dortmund (8º) visita o Freiburg (7º) também no sábado, antes de viajar à França para encarar o Paris Saint-Germain na Champions, na terça.



-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(15h30) Bayern de Munique - Bayer Leverkusen



- Sábado:



(10h30) RB Leipzig - Augsburg



Freiburg - Borussia Dortmund



Wolfsburg - 1. FC Union Berlin



Mainz - Stuttgart



Colônia - Hoffenheim



(13h30) Bochum - Eintracht Frankfurt



- Domingo:



(10h30) Heidenheim - Werder Bremen



(12h30) Darmstadt - B. Moenchengladbach



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 9 3 3 0 0 11 3 8



2. Bayern de Munique 9 3 3 0 0 9 2 7



3. Stuttgart 6 3 2 0 1 11 5 6



4. RB Leipzig 6 3 2 0 1 10 4 6



5. 1. FC Union Berlin 6 3 2 0 1 8 5 3



6. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 5 2



7. Wolfsburg 6 3 2 0 1 5 4 1



8. Freiburg 6 3 2 0 1 3 6 -3



9. Borussia Dortmund 5 3 1 2 0 4 3 1



10. Eintracht Frankfurt 5 3 1 2 0 3 2 1



11. Werder Bremen 3 3 1 0 2 4 5 -1



12. Augsburg 2 3 0 2 1 7 9 -2



13. Bochum 2 3 0 2 1 3 8 -5



14. Colônia 1 3 0 1 2 2 4 -2



15. Heidenheim 1 3 0 1 2 4 7 -3



16. B. Moenchengladbach 1 3 0 1 2 5 9 -4



17. Mainz 1 3 0 1 2 2 9 -7



18. Darmstadt 0 3 0 0 3 2 10 -8