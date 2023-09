Hunter Biden é indiciado por porte ilegal de arma de fogo

436

Hunter Biden, filho do presidente americano, Joe Biden, foi indiciado, nesta quinta-feira (14), por ter comprado ilegalmente uma arma de fogo cinco anos atrás, em uma época em que ele admite ter usado drogas intensamente.



Hunter Biden é alvo de duas acusações de falso testemunho por ter informado em formulários que não estava usando drogas ilegalmente na época em que comprou um revólver Colt em Delaware (nordeste).



Segundo uma terceira acusação, baseada nas declarações falsas, ele teria adquirido ilegalmente a arma, o que pode resultar em uma pena de até 10 anos de prisão.



As acusações foram apresentadas pelo Conselheiro Especial do Departamento de Justiça David Weiss, que investiga Biden desde 2018.



Os problemas legais de Hunter Biden, de 53 anos, um advogado formado em Yale e lobista, têm lançado uma sombra sobre a campanha de reeleição de seu pai.



Sem apresentar quaisquer evidências, os republicanos na Câmara de Representantes acusaram o Departamento de Justiça sob a gestão do presidente de proteger seu filho e acusaram Weiss, indicado pelos republicanos, de ser leniente com Hunter.