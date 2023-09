As novas previsões macroeconômicas do BCE para zona do euro

436

O Banco Central Europeu (BCE) elevou, nesta quinta-feira (14), suas projeções para a inflação na zona do euro para 2023 e 2024, devido ao impacto dos preços da energia, e reduziu as previsões de crescimento até 2025.



A entidade calcula que os preços vão subir 5,6% este ano, e 3,2%, em 2024, nos 20 países que utilizam a moeda.



Para 2025, o BCE projeta um nível de inflação em 2,1%, o que se aproxima de seus objetivos a médio prazo, fixados em um valor perto dos 2%.



Em junho, a entidade estimou que a zona euro registraria uma inflação de 5,4% este ano, e de 3%, em 2024, com uma alta de preços de 2,2%, em 2025.



As previsões para a inflação - excluindo preços voláteis como energia e alimentos - se mantiveram em 5,1% para 2023, e as pressões inflacionárias, impulsionadas pelo aumento dos salários e das margens, seguem em um nível elevado.



Para os próximos dois anos, o BCE reduziu o crescimento deste indicador de preços em relação a junho.



Já a elevação do PIB para os países da zona do euro foram reduzidos em 0,7% em 2023, frente ao 0,9% inicialmente previsto há três meses. Para o ano seguinte, o BCE espera um expansão de 1%, em comparação ao 1,5% estimado anteriormente.



A entidade financeira considera que esta deterioração das perspectivas se prolongará até 2025 e revisou ligeiramente para baixo suas previsões de junho para o PIB deste ano, agora em 1,5%, contra o 1,6% anterior.



As previsões neste quadro são expressas em percentuais, e as projeções anteriores feitas em junho estão entre parênteses.



202320242025



CRESCIMENTO0,7 (0,9)1,0 (1,5)1,5 (1,6)



INFLAÇÃO5,6 (5,4)3,2 (3,0)2,1 (2,2)



INFLAÇÃO EXCLUINDO ENERGIA E ALIMENTOS5,1 (5,1)2,9 (3,0)2,2 (2,3)



CONSUMO PRIVADO0,3 (0,2)1,6 (1,9)1,6 (1,5)



CONSUMO PÚBLICO-0,1 (0,0)1,1 (1,1)1,4 (1,4)



INVESTIMENTOS1,7 (1,5)-0,4 (1,1)1,4 (2,1)



EXPORTAÇÕES1,3 (2,7)2,5 (3,4)3,1 (3,2)



IMPORTAÇÕES0,3 (1,4)2,5 (3,4)3,1 (3,2)