Ucrânia anuncia que recuperou vilarejo no sul do país

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (14) que recuperou das forças russas a localidade de Andriivka, ao sul da cidade devastada de Bakhmut, na frente de batalha leste, um dos eixos da difícil contraofensiva que as tropas ucranianas iniciaram em junho.



"Andriivka é nossa", declarou no Telegram a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar, que acrescentou que os combates continuam neste setor e nas áreas vizinhas, perto de Bakhmut.



"No flanco norte, o inimigo tenta recuperar o terreno perdido. No flanco sul, estamos avançando", acrescentou a vice-ministra, referindo-se à área de Bakhmut.



A batalha na região de Bakhmut tem sido a mais longa e violenta desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.



Em maio, Moscou reivindicou a captura da cidade, destruída por meses de combates e bombardeios.