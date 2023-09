436

Um ataque ucraniano matou uma pessoa na localidade russa de Tiotkino, perto da fronteira, anunciou nesta quinta-feira o governador da região de Kursk, Roman Starovoit.



O ataque atingiu uma destilaria e matou uma pessoa, afirmou Starovoit no Telegram.



Outros ataques atingiram Gordeyevka, 40 km ao leste de Tiotkino, mas não provocaram feridos, segundo o governador.



As regiões russas próximas da Ucrânia são alvos frequentes de ataques e as autoridades acusam as forças de Kiev de matar civis e danificar infraestruturas.