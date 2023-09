436

A brasileira Beatriz Haddad Maia se classificou para as quartas de final do torneio WTA de San Diego (Califórnia) ao derrotar na quarta-feira à noite a ucraniana Marta Kostyuk por 2-1.



Bia, sétima cabeça de chave, venceu com parciais de 7-5, 6-7 e 6-2, em três horas e quatro minutos.



Nas quartas de final, a brasileira enfrentará a tcheca Barbora Krejcikova, quarta cabeça de chave, que derrotou outra ucraniana, Anhelina Kalinina, com parciais de 6-3, 6-2.