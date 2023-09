Putin aceita convite de Kim para visitar Coreia do Norte

436

O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou um convite do líder Kim Jong Un para visitar a Coreia do Norte, informou nesta quinta-feira (14) a agência de notícias estatal KCNA.



Após uma reunião realizada na véspera na Rússia, "Kim Jong Un convidou Putin para visitar a Coreia do Norte quando for conveniente", divulgou a KCNA. "Putin aceitou o convite com prazer e reafirmou sua vontade de avançar com a história e tradição de amizade entre os dois países", acrescentou.



Kim disse nesta quarta-feira a Putin que está certo de que a Rússia irá alcançar "uma grande vitória" contra os seus inimigos, enquanto os aliados ocidentais da Ucrânia alertaram para um possível acordo armamentista entre a Rússia e a Coreia do Norte.



A Rússia tornou-se um pária para o Ocidente após invadir a Ucrânia no ano passado, e busca fortalecer suas alianças com outros países isolados.