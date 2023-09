Camila Osorio e Ons Jabeur se despedem do WTA de San Diego

436

A tenista colombiana Camila Osorio abandonou o duelo desta quarta-feira (13) contra a grega Maria Sakkari, pela segunda rodada do WTA de San Diego, na Califórnia, enquanto que a tunisiana Ons Jabeur foi surpreendida pela russa Anastasia Potapova.



Em um dos primeiros jogos do dia, Sakkari, terceira cabeça de chave, vencia a partida que acabou sendo encerrada com um placar de 6-3 e 2-2, quando a colombiana decidiu deixar a quadra, se sentindo indisposta.



A grega enfrentará nas quartas de final a americana Emma Navarro, que derrotou a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich com parciais de 7-5 e 6-4.



Já Ons Jabeur, sétima do ranking mundial e primeira cabeça de chave no torneio californiano, foi eliminada pela russa Potapova em dois sets muito disputados: 6-4 e 7-6



Potapova conquistou a sexta vitória de sua carreira sobre uma jogadora do top 10 e enfrentará nas quartas de final a campeã do Aberto da Austrália de 2020, a americana Sofia Kenin, que venceu por 1-6, 6-4, 6-2 sua compatriota Katie Volynets.



--- Resultados desta quarta-feira do WTA de San Diego:



- Segunda rodada:



Sofia Kenin (EUA) x Katie Volynets (EUA) 1-6, 6-4, 6-2



Maria Sakkari x Camila Osorio (COL) 6-3, 2-2 e abandono



Anastasia Potapova (RUS) x Ons Jabeur 6-4, 7-6



Emma Navarro (EUA) x Aliaksandra Sasnovich (BLR) 7-5, 6-4