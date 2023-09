Wall Street fecha sem tendência definida, após dados da inflação nos EUA

436

Wall Street fechou, nesta quarta-feira (13), com índices divergentes, após um relatório sobre a inflação nos Estados Unidos, que os operadores acreditam que não vá mudar a trajetória monetária da maior economia mundial.



O índice industrial Dow Jones fechou em queda de 0,20%, enquanto o Nasdaq registrou alta de 0,29%. O índice mais amplo S&P; 500, por sua vez, subiu 0,12%.



O índice de preços ao consumidor (IPC) aumentou 3,7% interanual em agosto, significativamente mais que os 3,2% registrados em julho, mas também acima dos 3,6% esperados pelos economistas, segundo dados oficiais.



Esta aceleração se deveu, sobretudo, à alta dos preços do petróleo, pois o componente energético do índice disparou 10,5% em um mês.



Ao mesmo tempo, a inflação subjacente, que exclui energia e alimentos, recuou, alcançando 4,3% frente aos 4,7% do mês anterior.



O relatório do IPC "se aproximou do esperado" e "não pôs em dúvida a ideia de que o Fed fará uma pausa na próxima semana", avaliou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.



"Mas a porta continua aberta para outra alta em novembro", prosseguiu.



O mercado de renda fixa se concentrou na desaceleração da inflação subjacente, e os rendimentos baixaram.



A rentabilidade da dívida pública americana a dois anos, a mais representativa das expectativas sobre a política monetária, situou-se a 4,97%, frente a 5,02% no fechamento da terça-feira.