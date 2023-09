Boric chama Ortega de ditador e critica 'insulto' à polícia do Chile

436

O esquerdista Gabriel Boric, presidente do Chile, chamou, nesta quarta-feira (13), de ditador seu par da Nicarágua, Daniel Ortega, que o havia chamado de "pinochezinho", e considerou um insulto ele ter acusado a polícia do Chile de "assassinar o povo".



"O ditador Ortega insultou a instituição dos Carabineiros do Chile", disse Boric durante a inauguração de uma delegacia em Santiago. Ele anunciou que seu governo enviou uma "nota de protesto diplomática" ao representante da Nicarágua na capital chilena.



Os dois países mantêm relações no nível de encarregados de negócios. Boric e Ortega entraram em atrito neste ano devido à repressão e ao exílio forçado de opositores na Nicarágua.



Em discurso pelos 44 anos da polícia da Nicarágua, Ortega referiu-se ontem aos carabineiros do Chile como um corpo formado "para o assassinato em massa, para assassinar o povo". Também descreveu Boric como "um pinochezinho", referindo-se ao ditador Augusto Pinochet (1973-1990).



Ortega apontou que o presidente chileno chegou ao poder com o apoio da esquerda, mas depois abandonou a promessa de julgar os responsáveis pela repressão a milhares de jovens chilenos em 2019.



"Esses crimes que você não pode esconder. Não pode escondê-los, Boric, você é um pinochezinho", disse ele.