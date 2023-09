Obra roubada de Van Gogh está danificada mas pode ser restaurada

436

A pintura roubada de Vincent van Gogh que foi recuperada por um detetive holandês possui arranhões mas pode ser restaurada, afirmou nesta quarta-feira (13) o diretor do museu ao qual a obra pertence, em entrevista à AFP.



A pintura "Jardim Paroquial de Nuenen" foi levada em 30 de março de 2020 do museu Singer Laren, na Holanda, em um roubo espetacular.



Avaliada entre três e seis milhões de euros (em torno de US$ 3,2 e US$ 6,4 milhões, ou R$ 15,8 e R$ 31,6 milhões), a obra havia sido emprestada pelo museu de Groningen.



Arthur Brand, apelidado de "Indiana Jones do mundo da arte", recuperou a pintura desaparecida na segunda-feira, em colaboração com a polícia da Holanda.



Um homem, cuja identidade não foi divulgada, entregou ao detetive a pintura em uma sacola azul da loja Ikea, embrulhada em plástico bolha e enfiada em uma fronha.



"Não está em perfeitas condições, mas pode ser restaurada", disse o diretor do museu de Groningen, Andreas Bluhm.



"Quando estava na bolsa da Ikea (...) fazia calor, algo que não é o ideal. Já havia sofrido por três anos e meio", acrescentou.



A pintura permanece sendo examinada no Museu Van Gogh, em Amsterdã, e pode levar "meses ou até semanas" até que seja exposta novamente ao público, garantiu o responsável pelo museu.



Bluhm conta que o período entre o roubo e sua descoberta foi uma montanha-russa emocional. "O quadro faz parte da identidade do nosso museu", disse o diretor, que descreveu o roubo como um grande golpe.



Desde o anúncio da possível descoberta na quinta-feira passada, o diretor ficou inquieto. "Eles me disseram 'por favor, venha a Amsterdã para identificar a pintura'. Eu disse 'bom, mas vou acreditar quando a vir'".



Quando a obra foi identificada, Bluhm foi diretamente ao museu Van Gogh para dar a boa notícia.



"Liguei e disse para eles: 'Estou a caminho, estão aí? Podem abrir a porta e me deixar entrar? Tenho algo para vocês'", narrou o diretor.