Jogador de futebol com mais tempo de seleção encerra carreira internacional

Após 26 anos e 137 jogos, o capitão de Andorra, Ildefons Lima, fez seu último jogo pela equipe de seu país na terça-feira (12), dando ponto final à carreira internacional mais longa do futebol masculino de seleções.



O zagueiro, de 43 anos, estreou por sua seleção em 1997 e disputou seus últimos minutos com a camisa de Andorra na derrota por 3 a 0 para a Suíça, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.



Lima foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo, ovacionado por torcedores suíços e andorranos ao deixar o campo.



"Parabéns a Ildefons Lima por sua incrível trajetória, a mais longa carreira em uma seleção nacional de todos os tempos", escreveu a Uefa na rede social X (antigo Twitter).



Em 2021, o Guinness World Records reconheceu que Lima já tinha a carreira internacional mais longa do futebol masculino.



Ele é um dos raros jogadores que esteve presente em convocações por quatro décadas diferentes, e se despede como o mais velho a disputar um jogo de Eliminatórias da Euro.



Lima também é maior artilheiro de Andorra, com 11 gols marcados. Seu retrospecto é de 100 derrotas e sete vitórias pela seleção.



Atualmente no Inter d'Escaldes, vice-campeão andorrano, o zagueiro tem como principal clube na carreira o Rayo Vallecano, da Espanha, que defendeu na temporada



Ildefons Lima também é conhecido por sua vasta coleção com centenas de camisas de seleções, que trocou com adversários ao longo dos anos.



