Ucrânia exporta grãos pelo porto na Croácia

A Ucrânia exportou 100 mil toneladas de trigo e milho pelo porto croata de Rijeka desde maio de 2022, informou à AFP um funcionário do porto nesta quarta-feira (13).



A Croácia se tornou uma nova porta de saída dos grãos ucranianos. Para chegar lá, os cereais foram transportados de trem da Ucrânia, passando pela Hungria, afirmou o oficial Marino Klaric.



O porto de Rijeka, localizado a 70 quilômetros da fronteira com a Itália, tem capacidade para transportar em torno de um milhão de toneladas de cereais por ano e espera aumentar este número nos próximos meses.



No início de setembro, o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, anunciou que seu país era "a porta do Mediterrâneo para a Europa Central".



"Oferecemos a possibilidade de utilizar nossos portos, e, sobretudo, o de Rijeka" para as exportações dos cereais ucranianos, acrescentou ele.



O cenário das exportações desses grãos se complexificou consideravelmente em julho, quando a Rússia encerrou um acordo firmado um ano antes.



Este tratado foi concluído no verão de 2022, sob os auspícios da ONU e da Turquia, e permitiu que milhões de toneladas de cereais ucranianos fossem transportados pelo Mar Negro durante quase um ano, apesar da guerra.