Rei da Suécia Carl XVI Gustaf celebra jubileu

Impressas em placas, cartazes e medalhas, fotos do rei da Suécia Carl XVI Gustaf, que completa 50 anos de reino, cobrem as paredes do apartamento de Kenth Lundqvist.



Este reino nórdico celebra de 13 a 16 de setembro o jubileu de ouro de seu soberano que, ao longo dos anos, ganhou o respeito dos suecos.



"Comecei a me interessar pela monarquia aos seis anos, quando o rei e a rainha se casaram(...), fiquei em frente à televisão, admirado", recorda Lundqvist, de 44 anos, organista de profissão.



Este membro da associação monárquica sueca, que conta com milhares de membros, prevê uma grande alegria popular no desfile previsto para o sábado nesse país de 10 milhões de habitantes, conhecido por sua discrição.



Carl XVI Gustaf e sua esposa, a rainha Silvia, percorrerão o centro de Estocolmo em uma carruagem, escoltados por 3.000 soldados.



"O rei representa a continuidade, a tradição e os valores cristãos. Assim, estar junto de 500.000 pessoas para celebrá-lo será uma grande sensação", disse este habitante de Timrå, pequena cidade do centro da Suécia, país onde o papel do rei é fundamentalmente protocolar.



"Não é um homem de poder, mas um símbolo", disse à AFP Roger Lundgren, especialista em família real.



O símbolo de uma forma de normalidade sueca que explica, segundo ele, o respeito do povo por seu monarca.



"É muito tímido, não busca protagonismo, cumpre suas funções o melhor que pode. O rei é um pouco como todos nós. Não somos muito apaixonados. Somos afetuosos e ele também", diz.



- Sem camisa -



Apesar dos poderes limitados, Carl XVI Gustaf sabe utilizar sua influência, como quando interveio após o escândalo pelo convite ao embaixador russo para uma cerimônia do Nobel. A Fundação Nobel acabou desistindo da ideia.



O respeito dos suecos ao monarca se traduz em números. Segundo uma pesquisa recente do jornal Dagens Nyheter e o instituto Ipsos, 62% dos entrevistados afirmam que apoiam a monarquia, uma taxa constante há 20 anos.



A personalidade e experiências do rei já geraram polêmica.



"A mãe morreu quando ele tinha nove meses. Quando chegou ao trono em 1973, sucedeu seu avô de 91 anos. Se tornou rei aos 27 anos", disse Lundgren, autor de una recente biografia do monarca.



Meses antes de sua chegada ao trono, Carl XVI Gustaf apareceu sem camisa nas páginas de uma revista semanal.



Os primeiro anos de seu reinado foram marcados por sua paixão por carros esportivos e animação para festas. Mais tarde, rumores indicaram supostas relações extraconjugais.



- Princesa Victoria -



Para Roger Lundgren, o comportamento do rei ao assumir o trono foi reflexo de uma mudança de costumes na época.



"Foi um período particular na Europa no início dos anos 70. Ele tinha que ser moderno e seu lema era viver de acordo com seu tempo", disse.



Entre os opositores à monarquia, há quem considere que essa modernidade deveria implicar uma mudança de regime.



Niclas Malmberg, presidente da associação de republicanos da Suécia, que afirma contar com 7.500 membros, escreveu ao rei para que aproveite o jubileu para uma conversão à república.



Apegados à monarquia, os suecos não pensam dessa forma.



A princesa Victoria, filha de Carl XVI Gustaf e herdeira do trono, possui um grande nível de popularidade. Segundo a pequisa do Dagens Nyheter, a maioria dos entrevistados gostaria que ela sucedesse seu pai agora.