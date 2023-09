Drones russos danificam infraestrutura portuária em Odessa

436

Drones russos atacaram a região de Odessa, no sul da Ucrânia, na noite de terça-feira (13), danificando a infraestrutura portuária no distrito da cidade de Izmail e ferindo sete pessoas, informou o governador local.



A Rússia lançou um total de 44 drones Shahed, de fabricação iraniana, sobre as regiões de Odessa e Sumy (nordeste), acrescentou a Força Aérea Ucraniana no Telegram.



Estes dispositivos tinham "como principal objetivo o sul da região de Odessa e as infraestruturas portuárias", afirmou a Força Aérea, segundo a qual 32 deles foram derrubados.



O governador regional de Odessa, Oleg Kiper, declarou que o ataque afetou as cidades de Reni e Izmail, fundamentais para as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro.



"Houve danos ao porto e a outras infraestruturas civis (...). As equipes de resgate estão apagando o incêndio", disse ele mais cedo.



Sete civis ficaram feridos - seis em Reni, e um, em Izmail. Dois deles se encontram em estado grave, disse ele no Telegram.



As infraestruturas civis, especialmente, as "infraestruturas portuárias", foram danificadas, acrescentou.



"O inimigo atacou a região de Odessa durante quatro horas e meia", declarou o Comando Sul do Exército ucraniano no Telegram.



Após o colapso do acordo para a exportação de grãos dos portos do Mar Negro, a Rússia intensificou os ataques contra as regiões de Odessa e Mykolaiv, no sul da Ucrânia, que contam com portos e infraestruturas vitais para envios agrícolas.



Anteriormente, Kiper havia solicitado à população de Izmail que permanecesse em locais seguros até a interrupção dos alertas aéreos. Situada na fronteira com a Romênia, Izmail se tornou uma rota de exportação de produtos ucranianos após o fim do acordo de cereais em julho.