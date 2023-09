México empata com Uzbequistão (3-3) em amistoso nos EUA

436

O México empatou em 3 a 3 com o Uzbequistão nesta terça-feira (12), em amistoso disputado no estádio Mercedes Benz, na cidade americana de Atlanta.



O Uzbequistão abriu o placar aos 18 minutos com uma cabeçada de Bobir Abdikholikov mandando a bola no canto esquerdo após uma assistência de Azizbek Turgunboev do lado direito.



Três minutos depois, o México empatou através de Raúl Jiménez com um chute rasteiro e cruzado dentro da área após uma assistência de Roberto Alvarado.



Antes do intervalo (45+1), Azizbek Turgunboev fez 2 a 1 para a seleção uzbeque, num disparo de pé esquerdo da entrada da área.



Aos 81 minutos de jogo, Raúl Jiménez aproveitou um erro da defesa uzbeque e fez 2 a 2 para 'El Tri' com um chute de dentro da área.



Na tentativa de afastar a bola, Abdulla Abdullaev acabou chutando em Uriel Antuna que desviou para o fundo da rede: 3 a 2 para o México.



Já nos descontos (90+2), Otabek Shukurov cobrou falta e fechou o placar em 3 a 3.



A próxima partida da seleção mexicana está marcada para sábado, 14 de outubro, contra Gana, nos Estados Unidos.



Escalações:



México: Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez, Jesús Angulo (Jesús Gallardo, 46'), Edson Álvarez (Luis Romo, 60'), Carlos Rodríguez (Santiago Giménez, 77'), Orbelín Pineda (Jordi Cortizo, 46'), Roberto Alvarado (Uriel Antuna, 60'), Raúl Jiménez, César Huerta (Érick Sánchez, 77'). Técnico: Jaime Lozano.



Uzbequistão: Utkir Yusupov, Khusniddin Alikulov, Umar Eshmurodov, Dilshod Saitov (Sherzod Nasrullaev, 46'), Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov, Azizbek Turgunboev, Jaloliddin Masharipov (Abror Ismailov, 80'), Bobir Abdikholikov (Oston Urunov, 71'). Técnico Srecko Katanec.