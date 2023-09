Venezuela vence Paraguai com gol de pênalti no fim pelas Eliminatórias da Copa-2026

436

Com um gol de pênalti de Salomón Rondón nos acréscimos, a Venezuela conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai nesta terça-feira (12), pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Rondón, maior artilheiro da história da 'Vinotinto' agora com 40 gols, cobrou nos descontos (90+3') a penalidade que havia sido marcada após uma intervenção do VAR devido a um toque de mão na área de Iván Piris.



Assim, a seleção venezuelana somou os primeiros 3 pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, torneio para o qual nunca conseguiu se classificar.



A seleção comandada pelo argentino Fernando 'Bocha' Batista havia perdido para a Colômbia por 1 a 0 na estreia fora de casa. O Paraguai havia empatado em casa em 0 a 0 com o Peru.



---Ficha técnica:



Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo-2026 - Segunda rodada



Venezuela - Paraguai 1 - 0



Local: Estádio Monumental (Maturín)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Gol:



Venezuela: Rondón (pênalti 90+3')



Cartões amarelos:



Venezuela: Sosa (37'), Martínez (65'), Zárate (75')



Paraguai: Ortiz (42'), González (75'), Gómez (83')



Escalações:



Venezuela: Rafael Romo - Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Miguel Zárate (Christian Makoun 90+6') - Samuel Sosa (Jefferson Savarino 67'), José Andrés Martínez (Cristian Cásseres Jr 68'), Yeferson Soteldo (John Chancellor 90+6'), Yangel Herrera, Josef Martínez (Sergio Córdova 54') - Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.



Paraguai: Carlos Miguel - Robert Rojas (Iván Piris 71'), Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso - Mathias Villasanti, Adrián Cubas, Richard Ortiz (Richard Sánchez 46') - Miguel Almiron (Kaku 85'), Gabriel Ávalos (Carlos González 59'), Ramón Sosa. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.