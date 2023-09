Policiais enfrentam acusações federais por morte de Tyre Nichols nos EUA

436

Os cinco policiais acusados de assassinato após agredirem fatalmente Tyre Nichols durante sua prisão em Memphis, em janeiro, enfrentam agora acusações federais, anunciou nesta terça-feira (12) o Departamento de Justiça americano.



Vídeos da prisão de Nichols mostraram os cinco policiais agredindo repetidamente o rapaz, de 29 anos. Além da vítima, os policiais também eram negros, e foram destituídos após os fatos.



"O país assistiu com horror ao sr. Nichols ser agredido, eletrocutado e pulverizado com spray de pimenta", lembrou hoje o secretário de Justiça, Merrick Garland, em um vídeo publicado na internet.



O departamento acusa os cinco agentes destituídos de terem "privado deliberadamente Tyre Nichols de seus direitos constitucionais", ações que "levaram à sua morte", acrescentou.



Um grande júri federal em Memphis, Tennessee, indiciou nesta terça-feira os cinco homens por violação dos direitos civis de Nichols e conspiração para acobertar o uso ilegal da força, de acordo com um comunicado do departamento.



Os oficiais Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III e Desmond Mills Jr. já haviam sido acusados na Justiça estadual do Tennessee de homicídio, agressão agravada, sequestro agravado, má conduta profissional e abuso de custódia de autoridade pública. Eles se declararam inocentes.



Tyre Nichols foi preso em 7 de janeiro. Ele morreu três dias depois no hospital.



A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, compareceu ao seu funeral e os pais do jovem foram convidados para o importante discurso sobre o Estado da União do presidente Joe Biden, em Washington, pouco depois.