Espeleólogo americano é resgatado após passar nove dias em gruta na Turquia

Um espeleólogo americano, que passou mal em 2 de setembro no fundo de uma gruta profunda no sul da Turquia, foi resgatado nesta segunda-feira (11), anunciou a federação de espeleologia do país eurasiático.



"Mark Dickey saiu", informou a federação. "A operação de resgate terminou com sucesso", acrescentou.



O homem, de 40 anos, sofreu uma hemorragia abdominal enquanto explorava o sistema de cavernas de Morca, no sul da Turquia, juntamente com uma equipe internacional.



A gruta, a terceira mais profunda da Turquia, chega a quase 1.300 metros no subsolo em seu ponto mais baixo. Dickey passou mal a uma profundidade de 1.120 metros.



Seu infortúnio desencadeou o que os socorristas descreveram como uma das operações de resgate subterrâneo mais amplas e complicadas já organizadas.



Uma equipe internacional de 200 socorristas, exploradores e médicos começou a transportar Dickey com cuidado até a superfície depois de realizar transfusões de sangue.



Ele foi colocado em uma maca que, em algumas ocasiões, precisou ser içada verticalmente com a ajuda de cordas para passar por lugares especialmente estreitos.



Além disso, os socorristas tiveram que fazer períodos de descanso na superfície antes de voltarem às profundezas.



"Parabenizamos a todos aqueles que deram sua contribuição", declarou a Federação Turca de Espeleologia.



Segundo as autoridades, o estado de saúde de Dickey melhorou paulatinamente ao longo dos dias.



"Está em bom estado de saúde em geral. Continua alimentando-se a base de líquidos", disse à imprensa no domingo à noite Cenk Yildiz, chefe do serviço local de urgência da Turquia.



"Resolvemos seus problemas de hemorragia abdominal com plasma e soro", acrescentou.



Em um vídeo, Dickey agradeceu ao governo turco pela ajuda e afirmou que a "rápida reação" dos socorristas salvou sua vida.



Segundo a Associação Europeia de Resgate em Cavernas (ECRA, na sigla em inglês), Dickey é um espeleólogo experiente com formação médica.



Originário do estado de Nova York, é uma "figura bastante conhecida da comunidade espeleológica internacional, um espeleólogo altamente qualificado e também um socorrista", disse a ECRA.



"Também é secretário do comitê médico da ECRA e um instrutor para organizações de resgate em cavernas nos Estados Unidos", acrescentou.