Met Opera de Nova York encomenda obra sobre crianças roubadas na Ucrânia

A Ópera Metropolitana de Nova York encomendou ao compositor ucraniano Maxim Kolomiiets e ao libretista George Brant a criação de uma obra sobre a viagem de mães ucranianas à Rússia para recuperar seus filhos roubados, anunciou a instituição nesta segunda-feira (11).



Os personagens da obra serão em grande parte fictícios, mas a história tem como base fatos reais ocorridos na Ucrânia e em Haia (Holanda), onde o presidente russo Vladimir Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova, defensora russa dos direitos da infância, foram acusados de crimes de guerra pelo sequestro de crianças.



Diante dessas acusações, Lvova-Belova anunciou que as mães ucranianas teriam seis meses para encontrar seus filhos que estivessem sob tutela do Estado russo e reivindicar sua guarda sobre eles, caso contrário os perderiam para sempre, lembrou a instituição em comunicado.



"O heroísmo destas mães ucranianas diante das atrocidades russas é uma história que deve ser amplificada teatralmente e está nas boas mãos criativas de Maxim e George", disse Peter Gelb, diretor-geral da Metropolitan Opera, instituição que demonstrou apoio à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.



A incorporação deste novo projeto por Kolomiiets e Brant insere-se no compromisso contínuo da Met Opera de enriquecer o repertório através da programação de novos projetos e obras-primas contemporâneas.



A temporada 2023-24, que será aberta em 26 de setembro com "Dead Man Walking", de Jake Heggie, apresenta mais obras contemporâneas que qualquer outra temporada na história moderna da Met Opera.



O compositor e oboísta Kolomiiets compôs obras instrumentais solistas, de câmara e orquestrais e escreveu duas óperas - "Espenbaum", que foi interpretada em versão de concerto, e "Night".



Esta é a segunda encomenda da Met Opera para George Brant, autor de inúmeras peças de teatro, entre elas "Grounded", que foi desenvolvida como ópera através do programa com a compositora Jeanine Tesori antes de receber a encomenda completa da Met Opera, que estreará na Ópera Nacional de Washington em 28 de outubro de 2023, antes de sua estreia em Nova York em 2024.