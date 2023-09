'Máximo respeito' pela renúncia de Rubiales, diz técnico da Espanha

436

O técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente, expressou nesta segunda-feira seu "máximo respeito" pela decisão de Luis Rubiales de renunciar à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



"Máximo respeito à decisão tomada pelo senhor Rubiales", afirmou De la Fuente em entrevista coletiva antes do jogo contra o Chipre pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que será disputado na terça-feira, em Granada.



O treinador afirmou que não conversou com o dirigente depois do anúncio de sua saída da RFEF, no domingo, quase um mês depois da polêmica gerada pelo beijo forçado de Rubiales na jogadora Jenni Hermoso.



De la Fuente evitou especular se esta decisão pode ter repercussão sobre seu cargo ou a seleção.



"Eu lido com o que posso controlar. O que acontece fora de escalações, convocações, está longe do meu controle", explicou o treinador. "Temos que nos concentrar no futebol. Amanhã temos um jogo importante, que pode nos colocar na luta pela primeira posição do grupo".



A Espanha está na segunda colocação do Grupo A das Eliminatórias da Euro, atrás da Escócia.



O time espanhol recebe o Chipre depois de golear a Geórgia por 7 a 1 na última sexta-feira e De la Fuente pediu aos seus comandados que joguem com a mesma concentração.



"Aquele jogo não foi vencido porque a Geórgia é uma seleção menor, mas porque nossa equipe não parou de insistir desde o primeiro minuto. Essa é a atitude", afirmou.



O treinador não quis adiantar se vai usar Lamine Yamal como titular contra o Chipre, mas voltou a tecer elogios ao jovem atacante do Barcelona, de apenas 16 anos.



"Lamine precisa de espaço para desenvolver seu potencial. É muito jovem e vai oscilar, mas estamos felizes com ele", afirmou De la Fuente.