Estônia e Letônia compram sistema de defesa aérea alemão por EUR 1 bi

436

Estônia e Letônia firmaram um acordo conjunto, nesta segunda-feira (11), pelo montante de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões), para comprar o sistema de defesa aérea de médio alcance Iris-T SLM da fabricante alemã Diehl, anunciou o governo estoniano.



A Alemanha acrescentou que os dois países bálticos também assinaram uma carta de intenções com vistas a participar da iniciativa alemã European Sky Shield (ESSI), lançada no ano passado após a invasão da Ucrânia pela Rússia.



"Este é, de longe, o maior investimento em defesa na história da Estônia", disse a jornalistas o ministro da Defesa do país, Hanno Pevkur.



"A guerra bárbara travada pela Rússia na Ucrânia mostra que a defesa aérea é crucial para proteger as forças armadas e a infraestrutura essencial dos ataques aéreos", acrescentou Pevkur em nota.



A cerimônia de assinatura ocorreu no centro de desenvolvimento de defesa Diehl em Rothenbach, perto de Nuremberg, no sul da Alemanha.



"Estou muito feliz que nossos parceiros, Estônia e Letônia, tenham decidido adquirir o Iris-T SLM. Isso, sem dúvida, vai fortalecer a defesa aérea europeia", disse o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em Rothenbach.



Sob a liderança da Alemanha, 19 países europeus, incluídos Reino Unido, Bélgica, Finlândia, Hungria, Holanda e Suécia, se uniram para desenvolver a defesa aérea terrestre como parte do projeto ESSI.



SLM CORPORATION