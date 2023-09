BMW injeta 600 milhões de libras na eletrificação dos Mini no Reino Unido

436

A montadora alemã BMW anunciou nesta segunda-feira (11) um investimento de mais de 600 milhões de libras (700 milhões de euros, 3,7 bilhões de reais na cotação atual) na eletrificação de automóveis Mini no Reino Unido e tem como objetivo a eletrificação de 100% na sua fábrica da Oxford a partir de 2030.



"Este investimento é apoiado pelo governo britânico e continuará garantindo empregos na fábrica de Oxford" e também "na fábrica de carrocerias de Swindon", localizada 100 quilômetros a oeste de Londres, anunciou a empresa em comunicado.



O Executivo britânico vai investir, mas ainda não confirmou o valor do subsídio concedido à BMW. Os veículos de comunicação britânicos calculam em 75 milhões de libras (mais de 87 milhões de euros, 464 milhões de reais na cotação atual).



O governo busca há vários meses a retomada dos esforços na indústria automobilística elétrica.



Em julho, o Reino Unido conseguiu um investimento de 4 bilhões de libras (4,7 bilhões de euros, 24,5 bilhões de reais na cotação da época) da gigante indiana Tata, dona da Jaguar Land Rover, em uma grande fábrica de baterias.



O investimento permitirá garantir a conservação de "4.000 empregos altamente qualificados", segundo um comunicado do Ministério das Empresas e Comércio.



Embora os modelos Mini elétricos também sejam produzidos na Alemanha e na China, a BMW garante que Oxford continuará sendo o centro da marca.



