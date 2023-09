Djokovic vence US Open e iguala recorde absoluto de 24 títulos de Grand Slam

436

O sérvio Novak Djokovic venceu neste domingo (10) o russo Daniil Medvedev na final do US Open e alcançou seu 24º título de Grand Slam, igualando o recorde absoluto do tênis de Margaret Court.



Conseguindo a revanche da derrota na decisão de 2021, Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 e 6-3, em três horas e 17 minutos no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.



Aos 36 anos, o sérvio coroa assim uma fantástica temporada com três títulos de Grand Slam (Aberto da Austrália e Roland Garros), o quarto de sua carreira nos Estados Unidos.



Com 'Nole' visivelmente desgastado e aparentes problemas físicos, Medvedev teve duas grandes oportunidades: primeiro com um set point desperdiçado e depois perdendo a vantagem de 5-4 no tie break do segundo set.



Djokovic tirou da cartola três pontos consecutivos para virar o placar e fazer 2 a 0, deixando o russo sem ânimo para uma reação.



No Grand Slam em que viveu mais momentos difíceis, do qual não pôde participar no ano passado por não ter se vacinado contra a covid-19, o sérvio deixou a americana Serena Williams para trás com 23 troféus de Major e agora vislumbra ultrapassar a australiana Margaret Court, que se aposentou em 1977.



No tênis masculino, os mais próximos são os outros integrantes do chamado 'Big 3': o espanhol Rafael Nadal, com 22 troféus, e o suíço Roger Federer (20), já aposentado.



- Estrelas nas arquibancadas -



A final de domingo começou para Djokovic de forma oposta a como foi em 2021.



Se naquele dia o serviço quebrado no primeiro game foi um mau presságio, desta vez ele quebrou o saque de Medvedev sem perder nenhum ponto e logo abriu 3-0.



Passado o nervosismo do início, o russo tentou fortalecer seu jogo no fundo de quadra e construir o muro que o espanhol Carlos Alcaraz não conseguiu derrubar nas semifinais.



Desta forma, o duelo entrou em uma fase de longas trocas de bola sem que nenhum dos dois mestres do jogo defensivo tentasse se arriscar subindo à rede.



Djokovic manteve a paciência e trabalhou para manter seu serviço sem conceder break points até fechar o primeiro set.



Embora seu rosto permanecesse imperturbável, Medvedev não conseguiu encaixar seu saque como no duelo contra Alcaraz e nem teve a mesma contundência nos momentos cruciais.



De repente, é Djokovic quem mostra uma brecha de vulnerabilidade. O sérvio perdeu o equilíbrio em vários pontos, reclamou com o juiz de cadeira e caiu exausto após perder um rali de 31 trocas de bola.



Os longos "bombardeios" na quadra levantaram o público no estádio, onde estavam presentes estrelas da música como Sting e Justin Timberlake, modelos como Emily Ratajkowski e atores como Leonardo DiCaprio e Matthew McConaughey, sentado uma fileira acima dos pais de Djokovic e a quem o sérvio abraçou após a vitória.



- Oportunidades perdidas -



Com o teto retrátil da quadra fechado por conta da ameaça de chuva, os 23 mil torcedores presentes tentavam se decidir entre torcer para Medvedev para o jogo se alongar ou apoiar Djokovic para testemunharem um momento histórico.



Enquanto isso, o russo salvou uma chance de quebra de 'Nole' que o deixaria em apuros e acelerou até ter sua melhor oportunidade em um set point.



O Djokovic, que lutava contra o cansaço, resiste e força o tie break, no qual consegue duas viradas para fechar uma interminável segunda parcial



Para Medvedev, que pediu atendimento médico no intervalo antes do terceiro set, a reação parecia cada vez mais difícil à medida que o público comemorava cada passo de Djokovic em direção ao título e ao topo do tênis.