Holanda vence Irlanda de virada (2-1) nas Eliminatórias da Euro

A Holanda venceu a Irlanda por 2 a 1 neste domingo (10), em Dublin, de virada, e se manteve na vice-liderança do Grupo B das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 com os mesmos 9 pontos da Grécia, que tem um jogo a mais. A líder é a França, com 15 pontos.



Os irlandeses saíram na frente logo aos quatro minutos de jogo com Adam Idah cobrando pênalti, mas Codi Gakpo, também da marca da cal, empatou para a 'Oranje' ainda no primeiro tempo (19').



Na etapa final, o atacante Wout Weghorst, que tinha entrado no intervalo no lugar de Daley Blind, fez o gol da vitória da seleção holandesa (56').



A próxima adversária da Holanda nas Eliminatórias da Euro será a França, no dia 13 de outubro, em Amsterdã.



Jogando em casa, os holandeses buscarão a revanche contra os 'Bleus', que golearam por 4 a 0 no jogo de ida.



Nesse mesmo dia, a Irlanda (4ª com 3 pontos) recebe a Grécia, que neste domingo goleou o lanterna Gibraltar por 5 a 0, em Atenas.