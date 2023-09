Ataques aéreos no Sudão deixam ao menos 46 mortos

436

Pelo menos 46 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (10) em bombardeios aéreos do exército em um distrito ao sul de Cartum, capital do Sudão, disse um grupo pró-democracia.



"Por volta das 07h15 [02h15 em Brasília], as forças aéreas bombardearam a área do mercado de Qura", informou o Comitê de Resistência deste bairro.



O número de mortos chega a "pelo menos 46" e há "dezenas de feridos", acrescentou algumas horas depois.



Este grupo pró-democracia, que organiza assistência mútua entre os moradores desde o início da guerra, denunciou um "massacre", temendo que o número de vítimas continue aumentando.



Os feridos não param de chegar ao hospital mais próximo, Bachair, que fez um "apelo urgente" a todos os médicos da região.



Desde 15 de abril, a guerra entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) já ceifou quase 7.500 vidas, segundo a ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled).



O número real de vítimas pode ser muito maior porque muitas áreas do país estão completamente isoladas e ambos os lados se recusam a comunicar as suas perdas.



Os combates, concentrados principalmente em Cartum e Darfur, uma vasta região no oeste do país que faz fronteira com o Chade, também levaram quase cinco milhões de pessoas a fugir das suas casas. Várias tentativas internacionais de mediação falharam até agora.