436

Os Estados Unidos e o Vietnã chegaram a um amplo acordo sobre a produção de semicondutores, segundo um comunicado divulgado neste domingo (10) durante a visita ao país asiático do presidente americano, Joe Biden.



Esta colaboração terá como objetivo "desenvolver" as capacidades do Vietnã na produção de semicondutores "para o benefício da indústria americana".



A declaração também destacou a capacidade do país do Sudeste Asiático "de desempenhar um papel essencial na criação de cadeias de fornecimento de semicondutores robustos".