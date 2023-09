Na estreia de Spalletti, Itália empata com Macedônia do Norte (1-1) nas Eliminatórias da Euro

436

A Itália, atual campeã europeia, se complicou nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 com um empate neste sábado (9) em 1 a 1 com a Macedônia do Norte, país que impediu a seleção italiana de se classificar para a Copa do Mundo do Catar e que agora impõe um resultado amargo para a estreia do técnico Luciano Spalletti.



Jogando fora de casa, em Escópia, o time italiano abriu o placar no início do segundo tempo com o artilheiro Ciro Immobile (47'), mas sofreu o gol de empate na reta final, em cobrança de falta de Enis Bardhi (81').



Depois de três jogos disputados, a Itália soma apenas quatro pontos, três atrás da Ucrânia, que neste sábado empatou em 1 a 1 com a Inglaterra, líder do grupo (13 pontos). A Macedônia do Norte também tem 4 pontos.



A 'Azzurra', por outro lado, tem um jogo a menos que os ucranianos e dois a menos que os ingleses, seus algozes no jogo de estreia na competição, em março.



Na ocasião, o técnico da Itália era Roberto Mancini, que em meados de agosto pediu demissão do cargo, pouco antes de assumir a Arábia Saudita.



Spalletti, que na temporada passada foi campeão da Serie A pelo Napoli, foi então anunciado para assumir a seleção. E mais uma vez a Macedônia do Norte foi a pedra no sapato italiano.



Em março de 2022, o modesto time macedônio derrotou a Itália por 1 a 0 na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, deixando os tetracampeões de fora do segundo Mundial consecutivo.



"É um resultado ruim porque poderíamos ter vencido, mas foi um bom jogo, que servirá de base para continuarmos trabalhando", analisou Spalletti após a partida.



Com o empate deste sábado, os italianos têm agora a obrigação de vencer a Ucrânia na próxima terça-feira, em San Siro. Por sua vez, a Macedônia do Norte tem um jogo mais acessível contra Malta.