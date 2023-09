G20 lança plano ambicioso para impulsionar comércio entre Oriente Médio, Índia e Europa

436

Vários países do G20 apresentaram neste sábado (9) um plano ambicioso para desenvolver uma conexão de infraestrutura entre a Índia, o Oriente Médio e a Europa que impulsionará o comércio em uma área que representa quase um terço da economia mundial.



Estados Unidos, Arábia Saudita, União Europeia, Emirados Árabes Unidos e outros assinaram um acordo sobre o projeto durante a cúpula do G20 em Nova Délhi, como alternativa aos investimentos chineses em infraestruturas.



O plano incluirá projetos ferroviários, elétricos, de dados e um gasoduto de hidrogênio, disseram as autoridades à AFP.



Um dos projetos previstos ligará ferrovias e portos do Oriente Médio, incluindo os dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel, o que poderá acelerar o comércio da região com Índia e Europa em 40%.



"O corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa" é "algo histórico", disseram os líderes europeus ao apresentarem o plano neste sábado.



Além de impulsionar o comércio, o acordo será mais um passo para a normalização das relações entre os países árabes do Golfo e Israel.



A iniciativa "tem um enorme potencial", disse Jon Finer, vice-assessor de Segurança Nacional da Casa Branca.



Indicou que o anúncio do projeto surge depois de "meses de diplomacia cuidadosa, diplomacia silenciosa e cuidadosa, em contextos bilaterais e multilaterais".



O projeto está nas suas fases iniciais, com estudos para determinar como ligar os 1,4 bilhão de habitantes da Índia aos mercados mais ricos a oeste.



De acordo com detalhes vistos pela AFP, o corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa também desenvolverá a infraestrutura para permitir a produção e o transporte de "hidrogênio verde".



Da mesma forma, fortalecerá as conexões de telecomunicações e de transferência de dados através de um cabo submarino.